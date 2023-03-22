В Салаватском районе Башкирии открыли музей и этнодом

В селе Алькино Салаватского района открылся музей памяти мастера по изготовлению башкирских музыкальных инструментов Вакиля Шугаюпова. На выставке представлены его личные вещи, фотографии, курай, домбра, кубыз, сделанные его руками.

На территории села обустроена этноюрта. Сельчане поддерживают трезвый образ жизни, развивая культурный досуг. Мероприятия местные жители проводят в рамках конкурса «Трезвое село». Они надеются привлечь туристов для занятий этноспортом и уже устроили первые соревнования по перетягиванию каната, стрельбе из лука, курешу и бегу с гирями.

А в деревне Абубакирово Хайбуллинского района прошел мужской форум. На мероприятие были приглашены делегации Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского районов и города Сибая. Гости приняли участие в возложении цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны. А в Доме культуры умельцы и пчеловоды презентовали своё ремесло. Форум, организованный в рамках республиканского этапа конкурса «Трезвое село», включал в себя круглые столы.