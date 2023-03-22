В Башкирии планируют завершить ямочный ремонт до 10 мая

Ежедневно ведется мониторинг и восстановление поврежденных участков с помощью холодного асфальта. Помогает вести учет состояния полотна приложение в смартфоне. По введенным параметрам дорожные кураторы могут отслеживать в том числе качество выполненных работ.

Ремонт начинается с еще большего разрушения ямы – профессионалы называют процесс приданием формы. Остатки старого покрытия убирают, яму вычищают и даже пылесосят, прежде чем начать ее заделывать. Завершается подготовка выбоины ее прогревом. Тепло обеспечит более крепкую сцепку с холодным асфальтом.

Горячий асфальт заводы не производят. Это аналог горячему. Он незаменим и устраняет выбоины. Владимир Гончаров, дорожный мастер Уфимского ДРСУ

Кроме того, все параметры ямы – ее глубина, ширина и геопозиция – вносятся дорожниками в специальное приложение в смартфоне. 5-сантиметровое углубление в асфальте считается нормой. Выбоины больше придется ремонтировать. На одну яму уходит от 15 мин до 30. Машины практически сразу могут проехать по отремонтированному участку.

В управлении дорожного хозяйства хранятся, можно сказать, паспорта республиканских ям. Система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры собирает информацию о статусе повреждений на данный момент. На основании прикрепленных фотографий в этом же приложении можно определить качество работ.