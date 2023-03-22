Из Уфы увеличились рейсы в Ташкент

С 26 марта текущего года из башкирской столице в Ташкент два раза в неделю будут осуществляться авиарейсы. По информации регионального Министерства транспорта, авиакомпания Uzbekistan Airways планирует выполнять рейсы каждые воскресенье и вторник.
Данное направление авиарейсов будут обслуживать самолеты Аirbus A320/A320-Neo. Одно такое воздушное судно вмещает до 188 пассажиров.
Из Уфы в Ташкент уже летают самолеты авиакомпании Utair. Рейсы компания совершает каждый четверг на самолете Вoieng 737-800.