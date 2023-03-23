Как живется пенсионерам в приемных семьях в Башкирии

В России отметили Всемирный день социальной работы. Основа этой профессии – доброта и человечность. На плечах соцработников лежит задача помогать пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

После выписки из больницы выяснилось, что Рашиде Гималетдиновой некуда идти. Тогда она жила одна в Нуримановском районе. Бабушку решили приютить у себя бывшая медсестра Светлана Ураловна с мужем. Семья взяла еще двоих пожилых людей в свой дом – Маузюду Каримову и своего соседа Нуретдина Салахова. Они живут в приемной семье уже пять лет и чувствуют себя здесь, как дома.

Светлана Ураловна 30 лет проработала медсестрой в райбольнице. После выхода на заслуженный отдых работу не бросила, начала присматривать за пожилыми людьми. Тогда свои дети у нее уже выросли, они остались с мужем вдвоём. Когда вышел закон о приемных семьях для пожилых и инвалидов, подали документы и прошли комиссию. Так, они вновь стали "родителями". В их комнатах сейчас живут приёмные бабушки и дедушка. У каждого – отдельное пространство. 93-летний Нуретдин Салахов, 99-летняя Маузюда Каримова и 87-летняя Рашида Гималетдинова оказались в заботливых и милосердных руках.

Сейчас в Чишминском районе три подобных приемных семьи. Пожилых людей регулярно навещают социальные работники. 22 специалиста обслуживают более 380 человек. Анна Козловская в этой сфере трудится 25 лет. Для одних соцработник принесет продукты, для других – лекарства, для третьих поможет по хозяйству и с оплатой коммунальных услуг.

89-летняя Зайнаб Кутлова – одна из подопечных Анны Козловской. Эту обувь они вместе выбирали накануне, когда ездили в райцентр на прием к врачу. Зайнаб апай признается, терпение, забота и внимание соцработницы придают ей бодрости. Анна Евгеньевна для пожилой женщины своего рода и психолог, и консультант, и юрист, и близкий друг.