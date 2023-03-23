Башкирия и Гродненская область подписали соглашение о сотрудничестве

Между Башкирией и Беларусью подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, республика и Гродненская область намерены развивать экономические связи, а также политику инвестиций. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве.

Фото №1 - Башкирия и Гродненская область подписали соглашение о сотрудничестве

Мы планомерно укрепляем партнерские отношения с нашими белорусскими коллегами. На сегодняшний день перед нами стоит задача развивать внешнеэкономические связи между бизнес-сообществом Башкортостана и Гродненской области. Так, подписанное соглашение станет шагом к продвижению инициатив в инвестиционных кругах и росту взаимных инвестиций в регионы.

Наиль Габбасов, генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан

Отметим, что накануне на базе Корпорации развития представители Гродненского областного исполнительного комитета и СЭЗ «Гродноинвест» встретились с руководством управляющей компании особой экономической зоны «Алга», Фонда развития промышленности и Региональной лизинговой компании. В ходе встречи гостям рассказали об опыте управления преференциальными зонами Башкортостана и действующих мерах господдержки.

Как отметил заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» Руслан Кизелевич, партнёрство с Башкортостаном возможно в различных направлениях. В частности, наиболее перспективными могут стать совместные проекты в области деревообработки, химического производства и машиностроения, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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