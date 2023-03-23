Башкирия и Гродненская область подписали соглашение о сотрудничестве

Мы планомерно укрепляем партнерские отношения с нашими белорусскими коллегами. На сегодняшний день перед нами стоит задача развивать внешнеэкономические связи между бизнес-сообществом Башкортостана и Гродненской области. Так, подписанное соглашение станет шагом к продвижению инициатив в инвестиционных кругах и росту взаимных инвестиций в регионы.

Наиль Габбасов, генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан