Башкирия и Гродненская область подписали соглашение о сотрудничестве

Между Башкирией и Беларусью подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, республика и Гродненская область намерены развивать экономические связи, а также политику инвестиций. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве.
Отметим, что накануне на базе Корпорации развития представители Гродненского областного исполнительного комитета и СЭЗ «Гродноинвест» встретились с руководством управляющей компании особой экономической зоны «Алга», Фонда развития промышленности и Региональной лизинговой компании. В ходе встречи гостям рассказали об опыте управления преференциальными зонами Башкортостана и действующих мерах господдержки.
Как отметил заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Гродноинвест» Руслан Кизелевич, партнёрство с Башкортостаном возможно в различных направлениях. В частности, наиболее перспективными могут стать совместные проекты в области деревообработки, химического производства и машиностроения, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.