Продовольственная безопасность Башкирии полностью обеспечена на ближайшие годы

Стало известно, как обеспечена продовольственная безопасность в Башкирии. По данным регионального Минсельхоза, республика полностью обеспечила себя необходимой продукцией на ближайшие годы.
Так, в 2022 году было собрано 5 млн тонн зерна, при условии, что потребляется в два раза меньше. Также с избытком Башкирия обеспечила себе сахар, мясо, рыбу и растительное масло.
С 2022 года в рамках программы развития пищевой отрасли республика реализует новые меры господдержки. У переработчиков появилась возможность субсидирования 40% затрат на новое оборудование. Благодаря этой мере более 40 предприятий уже модернизировали производство – приобрели порядка 100 единиц техники на 130 млн рублей. Объём выплаченных субсидий при этом составил 50 млн рублей. В 2023 году на это направление из бюджета республики выделят 100 млн рублей.
Добавим, что премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, назвал уровень продовольственной безопасности России одним из самых надежных в мире. По его словам, с избытком обеспечен внутренний спрос на зерно (177,8%), сахар (103,2%), растительное масло (211,1% ), мясо (100,9%) и рыбу (153,3%). Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не было и в советское время - 157 млн тонн. Новые рекорды есть и по объемам масличных культур, виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам.