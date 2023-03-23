Продовольственная безопасность Башкирии полностью обеспечена на ближайшие годы

Добавим, что премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, назвал уровень продовольственной безопасности России одним из самых надежных в мире. По его словам, с избытком обеспечен внутренний спрос на зерно (177,8%), сахар (103,2%), растительное масло (211,1% ), мясо (100,9%) и рыбу (153,3%). Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не было и в советское время - 157 млн тонн. Новые рекорды есть и по объемам масличных культур, виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам.