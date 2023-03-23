В Башкирии в развитие детских школ искусств вложено свыше 445 миллионов рублей

Также завершен капитальный ремонт колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке, где в прошлом году открылась первая школа креативных индустрий, куда пришли учиться 80 человек. Летом 2023 года завершатся работы в Октябрьском музыкальном колледже, в ближайшее время начнется ремонт Уфимского училища искусств. В 2023 году будет проведен капитальный ремонт детской школы искусств Нефтекамска (общая сумма 28,838 млн рублей, из которых 24 млн рублей – средства федерального бюджета). За последние три года в детские школы искусств пришли работать 153 молодых специалиста. Получив высшее образования многие возвращаются в свои alma mater и продолжают дело своих учителей.