В Башкирии в развитие детских школ искусств вложено свыше 445 миллионов рублей

Почти полмиллиарда рублей за последние годы потратили власти Башкирии на модернизацию детских школ искусств. Более 445 млн рублей было направлено на ремонт зданий и оснащение 109 образовательных учреждений.
Так, на часть выделенных денег было приобретено 1,5 тысячи музыкальных инструментов.
Также завершен капитальный ремонт колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке, где в прошлом году открылась первая школа креативных индустрий, куда пришли учиться 80 человек. Летом 2023 года завершатся работы в Октябрьском музыкальном колледже, в ближайшее время начнется ремонт Уфимского училища искусств. В 2023 году будет проведен капитальный ремонт детской школы искусств Нефтекамска (общая сумма 28,838 млн рублей, из которых 24 млн рублей – средства федерального бюджета). За последние три года в детские школы искусств пришли работать 153 молодых специалиста. Получив высшее образования многие возвращаются в свои alma mater и продолжают дело своих учителей.
Добавим, что около 200 школ искусств было реконструировано в России в 2022 году, а 300 школ получили новые музыкальные инструменты и оборудование. Об этом во время отчета правительства в Госдуме сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.