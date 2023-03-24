В одной из гимназий Башкирии открылся стенд, посвященный 112-й Башкавдивизии

В филиале Башкирской гимназии в деревне Новомещерово появился стенд, посвященный воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Его сделал выпускник гимназии Булат Баев, который является внуком бойца 112-й Башкавдивизии Давлетбая Якупова.

Также в составе прославленных башкирских конников воевали уроженцы района Фаткулла Гиниятуллин, Ахметьян Ахметшин и Султан Шагиев. Всего же на фронт из маленькой деревни ушли 150 мужчин. Менее половины вернулись домой.