В Башкирии обсудили вопросы борьбы с фальсификацией мёда

В республике специалисты обсудили, как законодательно защитить добросовестных пчеловодов и бороться с фальсификаторами. Третий день Всероссийского агрофорума посвятили обсуждению проблем и развития сферы производства меда.
Круглый стол прошел на базе Башкирского аграрного университета. В вузе давно ведется подготовка специалистов в области пчеловодства, в том числе для зарубежных стран. Одним из организаторов выступило Роскачество. Как отметили в федеральном агентстве, отрасль характеризуется большой концентрацией производства в личных подсобных хозяйствах. Существует проблема подсчета пчелосемей. Что касается экспортного потенциала, то, по словам специалистов, объемы пока небольшие. Россия занимает 39-е место по поставкам меда. Это связано в том числе и с отставанием лабораторной базы.
В 2020 году в 19 субъектах страны проводились масштабные исследования качества меда, взятого на ярмарках, в магазинах и в местах несанкционированной торговли. В 93% случаев выявили несоответствие требованиям, которые предъявляются к меду. Десять торговых марок и вовсе продавали сахарный сироп, а 22 производителя более дорогой продукт заменили дешевым.