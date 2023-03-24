В Башкирии обсудили вопросы борьбы с фальсификацией мёда

В республике специалисты обсудили, как законодательно защитить добросовестных пчеловодов и бороться с фальсификаторами. Третий день Всероссийского агрофорума посвятили обсуждению проблем и развития сферы производства меда.

Круглый стол прошел на базе Башкирского аграрного университета. В вузе давно ведется подготовка специалистов в области пчеловодства, в том числе для зарубежных стран. Одним из организаторов выступило Роскачество. Как отметили в федеральном агентстве, отрасль характеризуется большой концентрацией производства в личных подсобных хозяйствах. Существует проблема подсчета пчелосемей. Что касается экспортного потенциала, то, по словам специалистов, объемы пока небольшие. Россия занимает 39-е место по поставкам меда. Это связано в том числе и с отставанием лабораторной базы.

Очень важно для дальнейшего развития пчеловодства и производства меда развивать стандартизацию этой отрасли. Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества

Стандарты устанавливают те требования, соблюдение которых позволит четко определить, относится ли данный продукт к меду, является ли он натуральным, какие у него ингредиенты. Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии