Житель Башкирии создает этнопарк северных народов с оленями

В Белорецке поселились обитатели севера. Речь об оленях, которые содержатся в частном загоне. Местный житель решил создать этнопарк с демонстрацией быта северных народов. А олени – неотъемлемая часть их жизни.

Свободолюбивый нрав загоном не задавить. Легче ловить оленей в период, когда у тех уже есть рога, набрасывая лассо. Сейчас приходится договариваться. Могут и обидеться. Но путь к сердцу оленей Тимур Эниев всё же нашёл. Этим он занимался последние пять лет. Выросшим в тундре на диком выпасе, им пришлось привыкать к башкирскому климату.

Главный атрибут оленей пока только прорезается. Ветвистые рога животные обновляют каждый год. Они достигают апогея ближе к брачному периоду, чтобы бороться за самок.

Сложнее всего было обеспечить животных привычной пищей. Ягель – в народе его называют олений мох – для рогатых и еда, и лекарство. Но в Белорецком районе удалось его найти. Зимой Тимур запрягает оленей в упряжку и катает желающих. Внешний вид животных в это время ещё более величественный. В планах – создать в Белорецке этнопарк.