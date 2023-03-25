В Бирске стартовала стратегическая сессия по развитию туризма

Сегодня в Бирске стартовала стратегическая сессия, посвященная вопросам развития туристического потенциала города и района. Участие приняли туроператоры, предприниматели, ремесленники и реконструкторы. Они ставят задачу объединения в различных проектах, ведь, по сути, туристический кластер в Бирском районе есть.

Задорные старинные песни в Бирске петь любят, да и к истории в целом здесь отношение бережное. На этом во многом и строится туристическая отрасль. Для ремесленников, предпринимателей, турператоров это основа создания бренда. И сегодня на стратегической сессии была определена одна из главных задач – работа над совместными проектами. Как отмечают эксперты конкуренция, конечно, не отменяется. Но когда туроператоры вместе с кафе, ресторанами и мастерами-ремесленниками выстраивают общую событийную линию, это может принести больше плодов.

К слову, Бирск уже давно развивает туристические маршруты. Старинный купеческий город знаменит сохранившимися зданиями еще царской России. Есть несколько музеев, которые рассказывают и о самом городе, и купцах. Есть даже Музей яблока. Бирские яблоки известны далеко за пределами республики, в том числе и благодаря городскому фестивалю, посвященному этому фрукту. Масштабных событий много. Чего только стоит историческая реконструкция «Река времени», куда приезжают участники со всей республики и других регионов. Отдельная ниша – образовательный туризм.

Стратегическая сессия в Бирске привлекала и гостей из других регионов. Представители бизнеса из Татарстана уже давно знают о туристических проектах бирян.