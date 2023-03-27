Жители Федеровского района принимают участие в проекте «Трезвое село»

В трезвом селе – здоровый дух. Жители деревни Юлдаш Фёдоровского района принимают участие в республиканском конкурсе. Общим голосованием на сходе граждан было принято решение исключить из продажи в магазинах населенного пункта алкогольную продукцию, а сами юлдашевцы начали возрождать древние традиции. Ковроткачество, национальные блюда и даже разведение башкирской породы лошадей.

В трезвом селе активный образ жизни ведут все жители независимо от возраста. Помогают друг другу, дружат семьями и вместе проводят свободное время. Часто организуют концертные программы, в которых принимают участие свои артисты. Внимание уделяют и развитию спорта, в том числе стрельбе из лука.