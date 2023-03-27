В Уфе у женщины забрали BMW из-за долгов на 1 млн рублей

В башкирской столице сотрудники ГИБДД задержали очередную неплательщицу штрафов. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

На улице Сочинской инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW 528, за рулем которого находилась 29-летняя жительница Уфимского района. Во время проверки документов выяснилось, что у нее имеется задолженность на сумму более 1 млн рублей, из которых за нарушения правил дорожного движения на 55 тысяч рублей.