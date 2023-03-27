В Башкирии активно снижается уровень заболеваемости COVID-19

В Башкирии уровень заболеваемости активно снижается. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,9, в России — 1,1. За сутки коронавирус выявили у 137 человек (359 930), выздоровели – 126 (351 372), госпитализировано – 9. За всё время пандемии скончались 6027 человек.