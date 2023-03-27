В Уфе презентовали научно-практический журнал «Башкирский край»

В Национальном музее республики состоялась презентация научно-практического журнала «Башкирский край». Ранее издание выходило в 90-е годы. Свет тогда увидели лишь семь номеров журнала.
Теперь издание решили возродить. Его содержание отразит деятельность музеев республики. Авторы планируют такие рубрики, как «Краеведение» и «На страже Родины». Также историки, археологи и геологи поделятся своими исследованиями.
Журнал будет выходить четыре раза в год. Материалы на темы исторического и культурного наследия будут доступны на башкирском, русском и английском языках.