В Уфе презентовали научно-практический журнал «Башкирский край»

В Национальном музее республики состоялась презентация научно-практического журнала «Башкирский край». Ранее издание выходило в 90-е годы. Свет тогда увидели лишь семь номеров журнала.

Теперь издание решили возродить. Его содержание отразит деятельность музеев республики. Авторы планируют такие рубрики, как «Краеведение» и «На страже Родины». Также историки, археологи и геологи поделятся своими исследованиями.