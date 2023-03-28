В Башкирии отметили 190 лет со дня рождения Зайнуллы Расулева

190 лет исполнилось со дня рождения выдающейся личности мусульманского мира Зайнуллы Расулева. Его называли «полюсом времени». В память об ученом и проповеднике веры был организован круглый стол «Образ духовного просветителя в башкирской литературе».

В конференц-зале концертного зала «Башкортостан» выступили ученые, историки, изучающие биографию Зайнуллы Расулева на основе архивных данных.

У него был нелегкий путь. За распространение идей суфизма преследовался властями. Был арестован и отправлен в ссылку. После возвращения из неё Зайнулла Расулев продолжил религиозную деятельность.

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