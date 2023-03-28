Радий Хабиров рассказал, как продвигается капремонт школ в Башкирии

В Башкортостане уже приступили к капремонту школ в 74 зданиях из 77 запланированных. Об этом сообщил Радий Хабиров. По его словам, в этом году на данные цели из федерального бюджета выделили более 3,5 млрд рублей, что почти на 700 млн больше, чем в прошлом.
Еще 640 млн рублей зарезервировано в бюджете республики. По каждому учебному заведению из списка составлен план-график. На время ремонта детей переведут в другие школы. Там, где такой возможности нет, процесс обучения организуют в других подходящих помещениях. Часть детей будет учиться дистанционно.
В этой связи глава республики попросил учеников, а также их родителей и учителей потерпеть временные трудности, думая о результате: устаревшие морально и физически школы обещают преобразить до неузнаваемости.