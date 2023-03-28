Житель Уфы изготавливает ампульницы и хвостовики на гранаты для участников СВО

Уфимец изготавливает для участников СВО ампульницы и хвостовики на гранаты. Такую инициативу проявил вместе с братом Руслан Зиянгиров. С помощью 3D-принтера они производят детали, благодаря которым боеприпас должен упасть точно в цель.

Сначала ребята закупали сырье на свои средства. Потом стали сотрудничать с республиканским отделением «Поискового движения России». Руководитель Владимир Волков помог и с материалами, и сам отвозит изготовленные детали. За две недели предприниматели произвели сотню хвостовиков и накольников. На пластике не экономят – он может испортить принтер. Поэтому принимают помощь от всех желающих. Для этого создали телеграм-канал «Техника для солдат».