В Башкирии уровень воды на паводкоопасных реках начал резко подниматься

Так, в Кугарчинском районе вскрылась река Етеболак и затопила одну из улиц села Кугарчи. Вода поднялась на метровый уровень, подтоплено с десяток придомовых территорий. Почти всю ночь жители перегоняли скот и спасали ульи с пчелами.

По словам главы сельсовета, изначально по руслу реки проводились превентивные меры – лед разрезали специальной техникой, что, однако, не помогло. За короткие сроки с помощью жителей и большой техники удалось укрепить береговую зону. Сейчас уровень воды постепенно падает.

С вечера все подготовили, обеспечили возможность эвакуации в спортзал школы, но никто не захотел покидать свои дома. Сделаем плотину, чтобы больше не затопило.

Из-за наводнения в двух муниципалитетах республики закрыли дороги. В Бижбулякском районе залило водой проезжую часть рядом с деревней Набережный. А в Иглино ограничения коснулись Южного объезда на участке с 4-го по 5-й километр. По словам специалистов, при благоприятном прогнозе движение восстановят 2 апреля в 10 часов утра.