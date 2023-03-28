В Башкирии саперы проводят взрывные работы на реках

Чтобы избежать паводка, на местах скопления льда трудятся саперы. Так, сегодня работы провели в Кармаскалинском районе. На реке Белой взорвали 100 килограммов тротила. На лед выходили военные в сопровождении спасателей.
Счастливое число не то чтобы должно принести удачу при защите от паводка. Такая дальность между лунками прописана в единых федеральных правилах безопасности при взрывных работах. В каждом углублении – фитиль.
К фитилю сапер приматывает тротил – по 4 килограмма на один детонатор. О том, что лед на этом отрезке реки еще толстый, свидетельствует даже то, что на участке одновременно находятся спасатели, военные и корреспондент.
Перед самим подрывом – контрольная проверка. Нет ли повреждений на линии. Недостатки устранены. Где именно произойдет подрыв, определяет администрация. Через Кармаскалинский район проходят несколько рек. В прошлом году саперы приезжали на Уршак. Этой весной большое скопление льда и угроза населенным пунктам определена специалистами на участке слияния Белой и Сима. По соседству – уже Архангельский район.