В Башкирии саперы проводят взрывные работы на реках

Чтобы избежать паводка, на местах скопления льда трудятся саперы. Так, сегодня работы провели в Кармаскалинском районе. На реке Белой взорвали 100 килограммов тротила. На лед выходили военные в сопровождении спасателей.

Счастливое число не то чтобы должно принести удачу при защите от паводка. Такая дальность между лунками прописана в единых федеральных правилах безопасности при взрывных работах. В каждом углублении – фитиль.

Будет 25 детонаторов, чтобы создать общую цепь. Она тянется примерно метров 300-350. К одному тротилу по одному детонатору. Денис, сапер

К фитилю сапер приматывает тротил – по 4 килограмма на один детонатор. О том, что лед на этом отрезке реки еще толстый, свидетельствует даже то, что на участке одновременно находятся спасатели, военные и корреспондент.