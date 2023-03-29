В Башкирии ввели временное ограничение движения на межмуниципальных дорогах

В связи с противопаводковыми явлениями в двух районах Башкирии ввели временное ограничение движения на межмуниципальных дорогах. Они действуют с 10:00 28 марта до 2 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГК по ЧС.
Временные ограничения движения для всех видов транспорта ввели на следующих межмуниципальных дорогах:
Южный обход с. Иглино (км 4+400 – км 4+550) Иглинского района;
подъезд к деревне Набережный (км 00+000 – км 2+300) Бижбулякского района.
Время окончания ограничения движения может быть изменено. Телефон вызова экстренных служб - 112.