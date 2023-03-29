В Башкирии средняя зарплата выросла на 16%

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о состоянии рынка труда в регионе и изменениях, произошедших в 2022 году.
В республике отмечается рекордно низкий уровень безработицы – 3,4%, для снижения напряженности на рынке труда было направлено 1,5 млрд рублей.
В 2022 году средняя заработная плата в Башкирии выросла на 16% и составила 48349 рублей. За последние 3 года по росту зарплат республика поднялась с 10 места в ПФО на 4-е.
Башкирия – один из немногих регионов, установивших минимальный уровень зарплат для работников внебюджетного сектора, сегодня он составляет 19743 рубля.