Улицу Диниса Булякова в Уфе перекроют почти на полгода

Почти на полгода в башкирской столице перекроют улицу Диниса Булякова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Ограничение движения вводится в связи с проведением строительно-монтажных работ канализационного коллектора от канализационной насосной станции «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации.

Движение будет ограничено на 1/2 проезжей части на участке от домов №2-8 и от дома №2 по улице А. Тагирова.