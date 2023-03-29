За минувшие сутки с улиц Уфы вывезли 995 кубометров снега

Сегодня, 29 марта, на уборку улиц Уфы задействовали 395 сотрудников, 195 единиц спецтехники и 6 привлеченной дополнительно. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы.
В ночное время суток уборкой города занимались 60 сотрудников, 94 единицы коммунальной техники и 4 привлеченной.
За минувшие сутки с улиц Уфы:
- вывезли 995 куб. м снега;
- использовали 15,8 т противогололедных материалов;
- вывезли 8 697 куб. м мусора с улиц и дворов;
- в ходе ямочного ремонта дорог уложили 31 т асфальтобетонной смеси на площади 191 кв. м;
- зафиксировали на контейнерных площадках автомобили, препятствующие вывозу мусора, по адресам: ул. Вологодская, 68, Златоустовская, 20, Октябрьской Революции, 19Б и 34.