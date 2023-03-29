В Уфе компания не выплатила зарплату сотрудникам

В этой связи по инициативе прокуратуры района фирма привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) в виде штрафа в размере 51 тыс. рублей, в адрес ее директора внесено представление.