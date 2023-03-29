В Уфе компания не выплатила зарплату сотрудникам

В башкирской столице одна из организаций не выплатила зарплату рабочим. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратура Октябрьского районе.
С октября 2022 года по январь 2023 года компания задолжала двоим сотрудникам 70 тысяч. Расчет при увольнении с сотрудником руководство компании произвело лишь спустя год после прекращения трудовых отношений.
Вместе с тем компенсация за несвоевременную выплату причитающейся оплаты труда не выплачивалась.
В этой связи по инициативе прокуратуры района фирма привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) в виде штрафа в размере 51 тыс. рублей, в адрес ее директора внесено представление.
После вмешательства надзорного ведомства трудовые права граждан восстановлены, долг по оплате труда и компенсация за задержку выплачены.