В Башкирии 84 тысячи семей направили маткапитал на покупку жилья без кредита

В этом году материнский капитал был проиндексирован по фактической инфляции. Напомним, с 1 февраля 2023 года его размер составляет 586 947 рублей для семей с одним ребенком, рожденным с 2020 года. При рождении второго ребенка, начиная с 2020 года, размер увеличивается на 188 682 рубля и достигает уже 775 628 рублей.