В Башкирии 84 тысячи семей направили маткапитал на покупку жилья без кредита

Более 84 тысяч семей Башкирии с начала программы материнского капитала направили денежные средства маткапитала на строительство или покупку жилья без использования кредита. Об этом рассказали в пресс-службе Социального фонда по РБ.

Фото №1 - В Башкирии 84 тысячи семей направили маткапитал на покупку жилья без кредита

На эти цели семьям было выделено 27,7 млрд рублей. С начала 2023 года 403 семьи республики улучшили жилищные условия за счет материнского капитала без привлечения кредитных средств.

отделение Социального фонда по Башкирии

За все время действия программы маткапитала было подано более 334 тысяч заявлений на улучшение жилищных условий. Они включают в себя распоряжения на прямую покупку жилья, решение квартирных вопросов с привлечением займа или кредита.

В этом году материнский капитал был проиндексирован по фактической инфляции. Напомним, с 1 февраля 2023 года его размер составляет 586 947 рублей для семей с одним ребенком, рожденным с 2020 года. При рождении второго ребенка, начиная с 2020 года, размер увеличивается на 188 682 рубля и достигает уже 775 628 рублей.

Использовать маткапитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребенку исполнится три года.

Приобретаемое или строящееся жилье должно находиться на территории России. Важно отметить, что ремонт квартиры или дома не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому использовать материнский капитал на эти цели нельзя.

отделение Социального фонда по Башкирии
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