В Башкирии 84 тысячи семей направили маткапитал на покупку жилья без кредита

Более 84 тысяч семей Башкирии с начала программы материнского капитала направили денежные средства маткапитала на строительство или покупку жилья без использования кредита. Об этом рассказали в пресс-службе Социального фонда по РБ.
За все время действия программы маткапитала было подано более 334 тысяч заявлений на улучшение жилищных условий. Они включают в себя распоряжения на прямую покупку жилья, решение квартирных вопросов с привлечением займа или кредита.
В этом году материнский капитал был проиндексирован по фактической инфляции. Напомним, с 1 февраля 2023 года его размер составляет 586 947 рублей для семей с одним ребенком, рожденным с 2020 года. При рождении второго ребенка, начиная с 2020 года, размер увеличивается на 188 682 рубля и достигает уже 775 628 рублей.
Использовать маткапитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребенку исполнится три года.