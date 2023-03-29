Администрация Уфы перенесла дату ограничения движения по улице Колгуевской

– Несколько раз собирал коллег и подрядчика, обсуждали самые разные варианты, чтобы создать как можно меньше неудобств нашим жителям, – написал глава города в телеграм-канале – Решили, что нужно дать спокойно закончить учебный год школьникам, которые почти каждый день ездят по этой дороге.