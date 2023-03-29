В Уфе бойцы батальона «Ватан» обменялись опытом со студентами авиационного техникума

В Уфимском авиационном техникуме прошла встреча студентов и военных батальона «Ватан». Цель встречи – выяснить потенциал учебного заведения по обучению солдат полетам на дронах. Такие аппараты сейчас незаменимы во время боев и имеют большой потенциал. Как беспилотники меняют ход специальной военной операции?

Именно так должен летать дрон. Беспилотник используется там, где необходим мониторинг с воздуха. Сейчас эти аппараты применяют в зоне СВО. Но для эффективной работы оператора требуются навыки и умения. Студенты Уфимского авиационного техникума решили поделиться своим опытом с военными.

Мы обучили уже несколько групп военных. Сейчас у нас проходит полноценная тренировка. После этой тренировки некоторые военные понимают, как летать, и применяют все свои навыки уже на поле боя. Тимур Бикбулатов, студент Уфимского авиационного техникума Уфимского университета науки и технологий

Обучение и обмен опытом – это основная цель таких встреч. Практические знания военных помогают студентам адаптировать технику для конкретных ситуаций.

Большинство операторов у меня с фронта, но все равно мы обучаемся чему-то новому. И в то же время мы подсказываем, как усовершенствовать пособие. Мы фронтовики, у нас опыт фронтовой, боевой, поэтому мы можем что-то подсказать. Самурай, командир добровольческого отряда «Ватан»

Массовое применение коптеров в спецоперации – это своего рода революция. Изменилось управление боем. Дроны помогают в работе разведгрупп и корректируют удары артиллерии.

Даже если, например, государство выделит 1000 дронов, у нас нет обученных пилотов. Это задача обучения. И Уфимский авиационный техникум берется за эту задачу. Именно нам нужно научить людей управлять пилотами в специальных военных условиях. Флорида Диккова, преподаватель Уфимского авиационного техникума Уфимского университета науки и технологий

Штурмовые группы сопровождает даже не один, а несколько коптеров. Вопрос о том, что нужно начать осваивать новые технологии, стоял уже давно.

Инициатором был президент Федерации космонавтики в Республике Башкортостан Плюхов Сергей Иванович. Он вышел с инициативой в правительство для того, чтобы рассмотреть возможность обучения новобранцев и тех, кто на фронте, обучать в авиационном техникуме. Ильгиз Каршанов, директор Уфимского авиационного техникума Уфимского университета науки и технологий

Внести свой вклад, помочь ребятам и, возможно, даже спасти жизни бойцов может каждый.

Адулин Зуфар, стоматолог, он купил нам в отряд этот дрон. Тем самым он очень много жизней спасет нашим ребятам. Если кто-то хочет пойти по его стопам, обеспечивать такими вещами – без них современные военные действия невозможны. Самурай, командир добровольческого отряда «Ватан»