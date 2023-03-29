В Уфе бойцы батальона «Ватан» обменялись опытом со студентами авиационного техникума

В
Уфимском авиационном техникуме прошла встреча студентов и военных батальона «Ватан».
Цель встречи – выяснить потенциал учебного заведения по обучению солдат полетам
на дронах. Такие аппараты сейчас незаменимы во время боев и имеют большой
потенциал. Как беспилотники меняют ход специальной военной операции?
Именно
так должен летать дрон. Беспилотник используется там, где необходим мониторинг
с воздуха. Сейчас эти аппараты применяют в зоне СВО. Но для эффективной работы
оператора требуются навыки и умения. Студенты Уфимского авиационного техникума
решили поделиться своим опытом с военными.
Мы обучили уже
несколько групп военных. Сейчас у нас проходит полноценная тренировка. После
этой тренировки некоторые военные понимают, как летать, и применяют все свои
навыки уже на поле боя.Тимур Бикбулатов, студент Уфимского авиационного техникума Уфимского университета науки и технологий
Обучение
и обмен опытом – это основная цель таких встреч. Практические знания военных
помогают студентам адаптировать технику для конкретных ситуаций.
Большинство
операторов у меня с фронта, но все равно мы обучаемся чему-то новому. И в то же
время мы подсказываем, как усовершенствовать пособие. Мы фронтовики, у нас опыт
фронтовой, боевой, поэтому мы можем что-то подсказать.Самурай, командир добровольческого отряда «Ватан»
Массовое
применение коптеров в спецоперации – это своего рода революция. Изменилось управление
боем. Дроны помогают в работе разведгрупп и корректируют удары артиллерии.
Даже если,
например, государство выделит 1000 дронов, у нас нет обученных пилотов. Это
задача обучения. И Уфимский авиационный техникум берется за эту задачу. Именно
нам нужно научить людей управлять пилотами в специальных военных условиях.Флорида Диккова, преподаватель Уфимского авиационного техникума Уфимского университета науки и технологий
Штурмовые
группы сопровождает даже не один, а несколько коптеров. Вопрос о том, что нужно
начать осваивать новые технологии, стоял уже давно.
Инициатором был президент
Федерации космонавтики в Республике Башкортостан Плюхов Сергей Иванович. Он
вышел с инициативой в правительство для того, чтобы рассмотреть возможность
обучения новобранцев и тех, кто на фронте, обучать в авиационном техникуме.Ильгиз Каршанов, директор Уфимского авиационного техникума Уфимского университета науки и технологий
Внести
свой вклад, помочь ребятам и, возможно, даже спасти жизни бойцов может каждый.
Адулин Зуфар,
стоматолог, он купил нам в отряд этот дрон. Тем самым он очень много жизней
спасет нашим ребятам. Если кто-то хочет пойти по его стопам, обеспечивать
такими вещами – без них современные военные действия невозможны.Самурай, командир добровольческого отряда «Ватан»
Использование
коптеров во время спецоперации дает массу преимуществ. Это способность наносить
удары с воздуха, разведка и сопровождение цели. Сейчас ведется активная работа
по подготовке операторов боевых дронов.