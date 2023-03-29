В одном из районов Башкирии подготовят 250 кг лапши для бойцов СВО

В Чишминском районе стартовала акция "Куллама" для заготовки лапши для участников СВО. Об этом сообщил глава района Ришат Мансуров.
Данная идея принадлежит руководителю проекта «Центр питания» Энже Ахмадуллиной. Она призвала коллег со всего Башкортостана поддержать ее.
Первый этап акции прошел на базе образовательной организации №1 в Чишмах. В столовой повара, преподаватели, учащиеся и дети участников СВО вместе нарезали более 20 килограммов лапши. По планам, акция пройдет в 12 населенных пунктах республики. Таким образом, для отправки на передовую подготовят 250 кг лапши.