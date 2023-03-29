В одном из районов Башкирии подготовят 250 кг лапши для бойцов СВО

Первый этап акции прошел на базе образовательной организации №1 в Чишмах. В столовой повара, преподаватели, учащиеся и дети участников СВО вместе нарезали более 20 килограммов лапши. По планам, акция пройдет в 12 населенных пунктах республики. Таким образом, для отправки на передовую подготовят 250 кг лапши.