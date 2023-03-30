Жители Уфы пожаловались на давку в автобусах №30 по утрам

Уфимцы пожаловались на давку в автобусах №30 в утреннее время. Уфимка Екатерина Меньшенина оставила обращение на странице Главы Башкирии Радия Хабирова.
Также недовольство уфимки поддержала другая местная жительница. Она поделилась, что переполненный автобус подъезжает к остановке Михайловский поворот, являющейся лишь четвертой на рейсе.
В Минтрансе Башкирии пояснили, что кондуктора есть не во всех автобусах – они работают преимущественно на междугородних направлениях из-за сложной тарифной сетки, ориентироваться в которой водителю, сидя за рулем, сложно. По данным ведомства, расписание маршрута №30 соответствует кретериям пассажиропотока и рентабельности. Сейчас этот рейс в будние дни обслуживают 15 автобусов (два средних и 13 больших), а в выходные – восемь. Тем не менее Минтранс пообещал уточнить ситуацию с 30-м маршрутом.