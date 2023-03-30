Жители Уфы пожаловались на давку в автобусах №30 по утрам

Уфимцы пожаловались на давку в автобусах №30 в утреннее время. Уфимка Екатерина Меньшенина оставила обращение на странице Главы Башкирии Радия Хабирова.

Фото №1 - Жители Уфы пожаловались на давку в автобусах №30 по утрам

Свободные места только на крыше автобуса. Проблемы с транспортом в Затоне, наверное, не решатся никогда. К публикации она прикрепила фотографию, на которой видно, как некоторым пассажирам приходится стоять буквально на краю дверного проема.

Екатерина Меньшенина, местная жительница

Также недовольство уфимки поддержала другая местная жительница. Она поделилась, что переполненный автобус подъезжает  к остановке Михайловский поворот, являющейся лишь четвертой на рейсе.

Кондуктор на данном маршруте в большинстве случае отсутствует и невозможно добраться до водителя, чтобы оплатить проезд..

Екатерина Меньшенина, местная жительница

В Минтрансе Башкирии пояснили, что кондуктора есть не во всех автобусах – они работают преимущественно на междугородних направлениях из-за сложной тарифной сетки, ориентироваться в которой водителю, сидя за рулем, сложно. По данным ведомства, расписание маршрута №30 соответствует кретериям пассажиропотока и рентабельности. Сейчас этот рейс в будние дни обслуживают 15 автобусов (два средних и 13 больших), а в выходные – восемь. Тем не менее Минтранс пообещал уточнить ситуацию с 30-м маршрутом.

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