Как социальные координаторы помогают пожилым и инвалидам в Башкирии

В Кугарчинском районе сотрудники приюта выходили женщину, которая уже не могла двигаться. Обезвоженная и истощенная, она поступила сначала в больницу, потом определили в интернат. Все это благодаря помощи социальных координаторов. Это новая служба, которая помогает пожилым и инвалидам адаптироваться к жизни.

Детали пазла собираются одна за другой, складываясь в яркую картину. Для 34-летней Анны Степайкиной это практически ювелирная работа, потому что еще год назад она не могла сидеть и ходить. Женщина попала в центральную больницу Кумертау в крайне тяжелом состоянии. После длительного лечения стали искать родных. Но оказалось, что возвращения пациентки из больницы никто не ждал.

Когда мы провели окончательную терапию, она пришла в себя, мы определились, что у Ани близких людей нет, ее мама умерла и заботиться о ней некому. Соответственно, мы были вынуждены обратиться в службу координаторов и при взаимодействии вместе с ними, Аня получила группу инвалидности и была определена, что она нуждается в определении в интернат. Анна Мельникова, заведующая отделением милосердия Кумертауского психоневрологического интерната

Сейчас Анна живет в отделении психоневрологического интерната в селе Подгорное, Кугарчинского района. Приют «Надежда» небольшой, но уютный. Дружный коллектив заботится о постояльцах, которые здесь обрели не только второй дом, но и семью.

Хорошие, добрые, отзывчивые. Ни с кем не ругаются. Помогают много. Если что-то не получается, всё равно получаться должно, потихоньку но получается. Анна Степайкина

Наш приют – это семья. Мы все родные люди здесь. Мы живем вместе. Это наши мамы тут за нами смотрят. Радик Биктимиров

В попечении приюта 20 человек, десять из них поступили за последний год благодаря службе социальных инспекторов.

Социальные координаторы занимаются выявлением нуждающихся в социальном обслуживании, собирают пакет документов, помогают людям, кто обращается. Потом уже этот пакет документов отправляют в Минтруда, там дают путевку, мы принимаем уже с путевкой. Наша работа начинается после этого. Елена Винникова, заведующая отделением филиала Кумертауского психоневрологического интерната в Кугарчинском районе

Благодаря слаженной работе координаторов одиноких и нуждающихся в уходе и помощи людей с каждым днем становиться всё меньше. По статистике, только в Кумертауском ПНИ за 2022 год уход на дому оказали 232 людям, а 46 предоставили размещение в интернат. В текущем году только за 1 квартал помощь получили уже 109 человек.

Служба социальных координаторов была организована в апреле прошлого года. Она закреплена за каждым из интернатов для престарелых и инвалидов во всех районах и городах республики. Только за один год более пяти тысяч пожилых получили помощь на дому или в стационарных учреждениях.

Помочь восстановить документы, пройти медицинский осмотр, назначить помощника по хозяйству, а если необходимо, то найти дом-приют. Все это ложится на плечи социальных координаторов. Хотя иногда нужно просто поговорить и выслушать.

Знаете, я всегда, всю жизнь работала с людьми. Я люблю общение с людьми, люблю животных. И мне вот нравится помогать людям. Придешь иногда – бабушка, бывает жалко их, тяжело действительно общения им не хватает. Многие лежачие дома, годами лежат. Инвалиды 1 группы, онкология. Они лежат, детям не нужны. Ходят только соцработники. Ирина Чильдинова, социальный координатор /Кумертау/