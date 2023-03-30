Как социальные координаторы помогают пожилым и инвалидам в Башкирии

В Кугарчинском районе сотрудники приюта выходили женщину, которая уже не могла двигаться. Обезвоженная и истощенная, она поступила сначала в больницу, потом определили в интернат. Все это благодаря помощи социальных координаторов. Это новая служба, которая помогает пожилым и инвалидам адаптироваться к жизни.
Детали пазла собираются одна за другой, складываясь в яркую картину. Для 34-летней Анны Степайкиной это практически ювелирная работа, потому что еще год назад она не могла сидеть и ходить. Женщина попала в центральную больницу Кумертау в крайне тяжелом состоянии. После длительного лечения стали искать родных. Но оказалось, что возвращения пациентки из больницы никто не ждал.
Сейчас Анна живет в отделении психоневрологического интерната в селе Подгорное, Кугарчинского района. Приют «Надежда» небольшой, но уютный. Дружный коллектив заботится о постояльцах, которые здесь обрели не только второй дом, но и семью.
В попечении приюта 20 человек, десять из них поступили за последний год благодаря службе социальных инспекторов.
Благодаря слаженной работе координаторов одиноких и нуждающихся в уходе и помощи людей с каждым днем становиться всё меньше. По статистике, только в Кумертауском ПНИ за 2022 год уход на дому оказали 232 людям, а 46 предоставили размещение в интернат. В текущем году только за 1 квартал помощь получили уже 109 человек.
Служба социальных координаторов была организована в апреле прошлого года. Она закреплена за каждым из интернатов для престарелых и инвалидов во всех районах и городах республики. Только за один год более пяти тысяч пожилых получили помощь на дому или в стационарных учреждениях.
Помочь восстановить документы, пройти медицинский осмотр, назначить помощника по хозяйству, а если необходимо, то найти дом-приют. Все это ложится на плечи социальных координаторов. Хотя иногда нужно просто поговорить и выслушать.
И важно рассказать о тех, чей труд незаметен. В республике продолжается прием заявок на конкурс видеороликов о работниках социальной сферы ([email protected]). Ученики старших классов и студенты средних и высших учебных заведений в своих работах могут рассказать о тех, кто помогает начать жизнь заново.