Блогер из Уфы помогает одиноким мамам

Блогер из Уфы опубликовала видеоролик с предложением помочь. Девушка планирует встречать из роддома новоиспеченных мам, которых некому забирать из больницы. На ее публикацию откликнулось множество неравнодушных людей, желающих помочь женщинам в такой важный момент.

Одним роликом в социальных сетях Замина Ахмедова объединила сотни девушек, готовых помогать друг другу. Публикация собрала множество комментариев. Замина создала чат, в котором мамы Уфы делятся опытом. Отдают вещи, организовывают встречи и предлагают свои услуги бесплатно.

Помимо этого, девушка вместе с подругами организовывает благотворительные мероприятия и помогает мамам с детьми, имеющим серьезные заболевания.