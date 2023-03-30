На северо-востоке Башкирии раньше срока начались весенне-полевые работы

На северо-востоке Башкирии начались полевые работы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на зональной агрономической конференции, которая прошла сегодня в Мечетлинском районе республики.

По его словам, раньше полевые работы начинались на 2-3 недели позже, но в последние годы климат изменился в лучшую сторону, что позволяет агрономам приступить к сельхоздеятельности уже сейчас, в конце марта.