На северо-востоке Башкирии раньше срока начались весенне-полевые работы

На северо-востоке Башкирии начались полевые работы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на зональной агрономической конференции, которая прошла сегодня в Мечетлинском районе республики.
По его словам, раньше полевые работы начинались на 2-3 недели позже, но в последние годы климат изменился в лучшую сторону, что позволяет агрономам приступить к сельхоздеятельности уже сейчас, в конце марта.
Полевые работы весной 2023 года начались не с юга республики, как это было в прошлые годы, а с северо-восточного Кигинского района, где к 30 марта подкормили 200 гектаров озимой ржи. Ещё 60 гектаров озимых подкормили в Бакалинском районе.
Таким образом, аграрии республики воспользовавшись хорошими погодными условиями сумели получить рекордный урожай. Теперь важно сохранить тенденцию на последующие годы. Участникам агроконференции рассказали также о финансировании весенних полевых работ в республике, о готовности техники к ним.