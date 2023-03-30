В Башкирии заметили краснокнижных орлов-могильников

Могильник – крупная хищная птица, занесенная в российскую и международную Красные книги. Это уязвимый вид, численность которого сокращается. Основными причинами являются потеря мест гнездования (вырубка деревьев и хозяйственная деятельность человека) и разорение гнёзд. При беспокойстве могильники легко бросают гнездо с кладкой. Отрицательно на выживание этих птиц влияет обработка полей пестицидами, также они погибают на линиях электропередачи. Питаются орлы некрупными млекопитающими: сусликами, хомяками, зайцами и мышевидными грызунами. Могильники также едят птиц, ловят куропаток, уток, чаек, врановых, куликов и воробьиных. В их пищевом рационе встречаются даже рептилии и насекомые.