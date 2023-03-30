В Уфе 31 марта пройдет масштабный городской субботник

В столице Башкирии 31 марта пройдет первый городской субботник. Об этом сообщает администрация города. Также мэрия напоминает, что общими силами можно быстрее привести в порядок улицы Уфы.
Еще на прошлой неделе начались первые субботники, которые устраивали организации и различные предприятия Уфы. Учебные заведения также подключились к процессу. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Завтра, 31 марта, субботник станет более масштабным. Особое внимание уделят ворошению снега и очистке улиц от мусора, который накопился за зиму. Внести свою лепту и принять участие в городском субботнике может любой желающий и помочь очистить территорию.