В Уфе 31 марта пройдет масштабный городской субботник

В столице Башкирии 31 марта пройдет первый городской субботник. Об этом сообщает администрация города. Также мэрия напоминает, что общими силами можно быстрее привести в порядок улицы Уфы.

Еще на прошлой неделе начались первые субботники, которые устраивали организации и различные предприятия Уфы. Учебные заведения также подключились к процессу. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.