В Башкирии члены ОНФ собрали гуманитарный груз для участников СВО

Члены регионального штаба Общероссийского народного фронта собрали гуманитарный груз. С ним они отправятся в зону проведения специальной военной операции. Точками визита станут госпитали.

Цель – помочь и поддержать бойцов из республики. Им привезут необходимые медикаменты, перевязочные материалы, постельное и нижнее белье, вещи, средства личной гигиены, башкирский мед. Загрузили и инвалидную коляску.