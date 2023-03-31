В Башкирии члены ОНФ собрали гуманитарный груз для участников СВО

Члены регионального штаба Общероссийского народного фронта собрали гуманитарный груз. С ним они отправятся в зону проведения специальной военной операции. Точками визита станут госпитали.
Цель – помочь и поддержать бойцов из республики. Им привезут необходимые медикаменты, перевязочные материалы, постельное и нижнее белье, вещи, средства личной гигиены, башкирский мед. Загрузили и инвалидную коляску.
Помощь собрана в основном по индивидуальным заказам сотрудников госпиталей. Благодаря помощи неравнодушных, удалось наполнить грузом машину «Газель».