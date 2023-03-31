Пятый межмуниципальный форум «Моя малая родина - Атайсал» начал работу в Башкирии

В Башкирии начал свою работу межмуниципальный форум «Моя малая родина - Атайсал». Мероприятие в республике проходит уже в пятый раз. На этот раз площадка открылась в Мелеузе. Форум собрал команды из 11 муниципалитетов из южных районов Башкирии.
Традиционно форум начался с выставки, на которой муниципалитеты презентовали наиболее значимые проекты, реализованные на их территории. На экспозиции наглядно показали, как меценаты и просто неравнодушные жители республики улучшают жизнь на своей малой родине: благоустраивают улицы населенных пунктов, строят и ремонтируют важные социальные объекты, вносят свою лепту в сохранение культурных особенностей и истории своего края. Как и на прошедших межмуниципальных форумах, здесь отдельное внимание было уделено теме поддержки участников СВО. В каждом районе и городе Башкирии люди объединились в порыве поддержать бойцов.
«Мы уже два раза отправляли большой гумконвой из нашего района. Купили две машины, УАЗ и «Ниву», также отправляем персональные наборы-боксы для наших бойцов, в них сладости, медикаменты, предметы гигиены. Наше местное ателье отшивает тёплые флисовые толстовки, некоммерческая организация «Надежда» шьет балаклавы. Не остаются в стороне местные жители: они вяжут носки, изготавливают окопные свечи, местные мастерицы готовят чак-чак, лапшу и тушенку», - поделилась с агентством «Башинформ» представитель администрации Кугарчинского района Лилия Рафикова.
Далее наступило время тематических секций. Участники обсуждают роль объединения землячеств в современных условиях, важность республиканского конкурса «Трезвое село». В частности, представители администрации Куюргазинского района рассказали, как за год изменилась жизнь в деревне Якутово после того, как ее объявили трезвой на законодательном уровне. К слову, это первый подобный опыт для нашей республики.
«Инициатива шла не сверху, а снизу, это было желание жителей. Как итог, цифры говорят сами за себя: рождаемость растет, количество неблагополучных семей, состоявших на учете, дошло до нуля, трудоспособного населения стало больше. И, что немаловажно, сам населенный пункт стал благоустроеннее», - отметил замглавы администрации района Данил Акилов.
Участники круглого стола подчеркнули: такой опыт заслуживает того, чтобы его распространили на всю республику. Да и сам конкурс «Трезвое село» в разрезе проекта «Атайсал» несет важную миссию: формирует у жителей региона культуру, нравственные ценности, воспитывает чувство патриотизма.
В рамках пятого межмуниципального форума работала и секция, посвященная медиаотрасли. На ней журналисты обсудили, почему важно писать и говорить о реализованных в рамках проекта «Атайсал» добрых делах.
«Проект «Атайсал» невозможен без медиасопровождения. Информационная, имиджевая и медийная работа очень важна. Люди, которые хотят помочь своей малой родине, должны понимать, как они могут это сделать. И в этом могут помочь журналисты», - подчеркнул заместитель руководителя агентства по печати и СМИ РБ Марат Газизов.
Напомним, общественный проект «Атайсал» запущен по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова для придания системности помощи меценатов своей малой родине. Год полезных дел для малой родины, объявленный в 2023 году руководителем региона, стал продолжением проекта, который показал свою эффективность.