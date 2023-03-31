Пятый межмуниципальный форум «Моя малая родина - Атайсал» начал работу в Башкирии

Традиционно форум начался с выставки, на которой муниципалитеты презентовали наиболее значимые проекты, реализованные на их территории. На экспозиции наглядно показали, как меценаты и просто неравнодушные жители республики улучшают жизнь на своей малой родине: благоустраивают улицы населенных пунктов, строят и ремонтируют важные социальные объекты, вносят свою лепту в сохранение культурных особенностей и истории своего края. Как и на прошедших межмуниципальных форумах, здесь отдельное внимание было уделено теме поддержки участников СВО. В каждом районе и городе Башкирии люди объединились в порыве поддержать бойцов.