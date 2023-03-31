В Уфе 3 апреля в нескольких районах отключат воду

3 апреля с 11:0 до 19:00 отключат холодную воду по улице Олимпийской, 3, 4, 6, улице Мелеузовской, 5. В этот же день с 10:00 до 23:00 холодную воду отключат по улице Октябрьской Революции, 63, 63, 65/2, 65а, 67/1, 67/3, 71, 73, 77, 77/1, 70, 72, 72/3, 74/1, 74/2, 72/2, 72/3, 67/2. Также отключение на Первомайской площади, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 9а, 11.