В Уфе 3 апреля в нескольких районах отключат воду

В столице Башкирии вновь отключат Воду. Как сообщает пресс-служба компании "Уфаводоканал", отключение является плановым.
3 апреля с 11:0 до 19:00 отключат холодную воду по улице Олимпийской, 3, 4, 6, улице Мелеузовской, 5. В этот же день с 10:00 до 23:00 холодную воду отключат по улице Октябрьской Революции, 63, 63, 65/2, 65а, 67/1, 67/3, 71, 73, 77, 77/1, 70, 72, 72/3, 74/1, 74/2, 72/2, 72/3, 67/2. Также отключение на Первомайской площади, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 9а, 11.
3 апреля с 12:00 до 11:00 4 апреля холодную и горячую воду отключат по улицам Коммунистическая, 54, 65, Советская, 17, 17/1, 21, Крупской, 4, Аксакова, 42, 60, 62, Гоголя, 53, 53/1, Советская, 17/19, 30, 32. Водоснабжающая компания просит жителей с пониманием отнестись к ситуации.