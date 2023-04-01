Синоптики рассказали, каким будет начало апреля в Башкирии

Стал известен прогноз погоды на начало апреля в Башкирии. По данным
синоптиков, столбик термометра 1 апреля поднимется до +16 градусов.
Однако теплая погода будет омрачена сильным ветром, говорят метеорологи.
Также синоптики не исключают в этот день дожди.
«В субботу, 1 апреля, местами ожидается
небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного.
Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +11,+16°, местами до +6°».пресс-служба Башгидрометцентра
Характер погоды не изменится и на следующий день, 2
апреля.
«Местами небольшой дождь, днем без существенных
осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура
воздуха ночью 0,+5°, днем +11,+16°, местами до +6°».пресс-служба Башгидрометцентра