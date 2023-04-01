Синоптики рассказали, каким будет начало апреля в Башкирии

Стал известен прогноз погоды на начало апреля в Башкирии. По данным синоптиков, столбик термометра 1 апреля поднимется до +16 градусов.

Однако теплая погода будет омрачена сильным ветром, говорят метеорологи. Также синоптики не исключают в этот день дожди.

«В субботу, 1 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +11,+16°, местами до +6°». пресс-служба Башгидрометцентра

Характер погоды не изменится и на следующий день, 2 апреля.