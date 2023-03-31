90 лет на троих: история династии машинистов из Уфы

Почти целый век представители династии Потаповых водят поезда. Дед, отец и сын – один за другим связывали свою жизнь с железной дорогой. И сегодня, в День машиниста, съемочная группа телеканала БСТ узнала их историю.
Профессия машиниста требует предельной концентрации и постоянной готовности к нестандартным ситуациям, ведь локомотивная бригада в ответе за пассажиров и перевозимый груз. Но для этой семьи депо – как второй дом. Основоположником трудовой династии и первым машинистом в семье стал Михаил Сергеевич. В профессию пришел еще в 1939 году, когда по рельсам ходили паровозы. Начинал кочегаром, спустя время сел за пульт управления транспортом. А в годы войны бесперебойно возил грузы на фронт. Бывало, что почти не отдыхал, вспоминает сын, но работу свою очень любил.
Борис Михайлович – второй из династии, кто связал свою жизнь с железной дорогой. В депо пришел в 1967 году, через год, как отец, вышел на пенсию. Поезда водил на протяжении 26 лет, а позже, с 2013 года, 7 лет преподавал в бывшем лицее №44, готовил помощников машинистов.
Внук и сын династии Потаповых в машинисты идти не планировал. Свою жизнь хотел связать с авиацией, но судьба решила иначе. В 1997 году, в возрасте 24 лет, Александр Борисович стал самым молодым машинистом в истории моторвагонного депо «Дема». Работает им и по сей день, управляет локомотивом «Ласточка».
На протяжении 90 лет из поколения в поколение династия Потаповых водит поезда из Демского депо по всему Башкортостану и соседним областям. Дед, отец и сын – каждый из них прошел пусть от слесаря по ремонту электровозов до машиниста-инструктора. Внук, к слову, тоже получил профессию железнодорожника и продолжил дело семьи.