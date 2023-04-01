В Башкирии показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 125 случаев

В Башкирии обнародованы свежие данные, отражающие эпидситуацию с коронавирусом. Согласно цифрам, предоставленным оперштабом, число заражений за сутки выросло на 125 случаев. Показатель заболеваемости за три года пандемии достиг отметки в 360 581 факт инфицирования.

Успешно побороли болезнь 352 093 человека, что на 139 пациентов, снятых с медицинского учета, больше, чем было сутками ранее.

Госпитализировали в стационары республики 32 зараженных. Всем им оказывается медицинская помощь.