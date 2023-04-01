Неравнодушные жители Башкирии продолжают помогать участникам спецоперации

В Башкирии неравнодушные жители республики продолжают оказывать помощь участникам спецоперации. Так, стерлитамакское отделение Союза ветеранов пограничных войск собрало посылки с гуманитарной помощью на порядка миллиона рублей, передает издание «Стерлитамакский рабочий».

Фото №1 - Неравнодушные жители Башкирии продолжают помогать участникам спецоперации

Большой вклад в гумпомощь внес бизнесмен Ильфат Нигматуллин. Предприниматель бросил клич и на него отозвались местные бизнесмены и простые горожане. Жители Стерлитамака не только собрали продовольствие, но и собственноручно сделали маскировочные сетки. 

«В одиночку бы мы это не осилили. Помог одноклассник, бизнесмен Ильфат Нигматуллин. На его клич откликнулись не только учреждения и торговые организации, предприниматели, входящие в торговый комплекс, но и предприниматели со всего города, простые горожане. Здесь же, на рынке было организовано плетение маскировочных сетей. В тот день к отправке было готово примерно около 100 мешков с готовыми сетками. Всего свыше тысячи квадратных метров. Спасибо всем, кто не жалея свободного времени плел их. Каждый квадратный метр — возможно, еще одна спасенная жизнь».

Ришат Галеев, председатель отделения

В составе уже 7-го по счету гумконвоя из района повезут два автомобиля-«буханки», продукты, маскировочные сети, камуфляжи, сапоги, лопаты, квадрокоптеры и тепловизоры.

Одним из первых после начала работы распределительного центра в столице республики откликнулся Мелеуз, отправив четыре автомобиля «УАЗ» стоимостью 5 млн 150 тыс. руб., беспилотники и различную продукцию собственного производства.

В интервью газете «Путь Октября» замглавы администрации муниципалитета по экономическому развитию, предпринимательству и туризму Альберт Таймасов сообщил, что в первых числах марта в зону СВО отправилась колонна, куда вошли два автомобиля «Нива», антидроновое ружье, сухое молоко и сливки местного комбината. Сегодня к отправке готовятся бронежилеты.

«Наши предприниматели буквально с первых дней спецоперации собирают и направляют все необходимое для бойцов. Когда объявили о частичной мобилизации, они выделили 300 тыс. руб. на закупку спальных мешков, рюкзаков и тактических ножей для мелеузовцев. Наш земляк Евгений Михайлов отправил бойцам три квадрокоптера на 600 тыс. руб., закупил оборудование волонтёрам организации „Руки ангела“ для пошива термобелья и носилок. Сумели объединиться и мелеузовские фермеры: они отправили нашим мобилизованным землякам два гуманитарных конвоя с квадрокоптерами на общую сумму 1,5 млн руб. В стороне не хочет оставаться никто».

Альберт Таймасов, замглавы администрации муниципалитета по экономическому развитию, предпринимательству и туризму

Повышенным спросом среди военных пользуются маскировочные сети. В Нефтекамске их помогают плести серебряные волонтеры и все за интересованные горожане. По информации «Красного знамени», добровольцы стараются сделать изделия предельно удобными, чтобы они не мешали бойцам выполнять задачи, ведь от этого зависят успехи на фронте и жизни воинов.  

«Недавно участники ОПК „Октава“ объявили еще акцию „Шоколадка бойцу“, начав собирать бойцам на передовой сладкие плитки с пожеланиями. Волонтеры обворачивают плиточный шоколад в защитного цвета бумагу, пишут пожелания бойцу и отправляют вместе с гумпомощью на передовую. Шоколад работает как сладкий привет из дома, как напоминание о том, что их ждут на малой родине. Как неприкосновенный запас в кармане солдата, который поднимет настроение, придаст сил и бодрости бойцам в непростых условиях спецоперации».

газета «Красное знамя»
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Поддерживают мобилизованных и участников добровольческих батальонов также труженики Стерлитамакского района. Например, они приобрели, отремонтировали и полностью подготовили автомобиль «Джип».

«Для земляков в зоне СВО на 250 тыс. руб. сформирована и отправлена большая посылка с тактической одеждой, снаряжением и строительными материалами. Работники сельхозпредприятия принимают участие и в формировании гуманитарных грузов от района, вкладывая продукты питания длительного хранения — мед, сгущенку, масло, соленое сало. А 100 тыс. руб. переданы Ермекеевскому району для закупки УАЗика, незаменимого в полевых условиях», — пишут «Сельские нивы».

В штабе «Все для победы» работает команда волонтеров Иглинского района. Активисты трудятся в две смены по три часа без выходных, но есть и «нулевая» смена с 9.00 до 11.00.

Средства бойцам СВО собрали и женщины-старейшины микрорайона Южный села Аскарово Абзелиловского района Башкирии. Им удалось оказать адресную помощь земляку из села Гусево, который привез целый список заказов от бойца с позывным «Кузьмич».

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