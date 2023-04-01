Неравнодушные жители Башкирии продолжают помогать участникам спецоперации

«В одиночку бы мы это не осилили. Помог одноклассник, бизнесмен Ильфат Нигматуллин. На его клич откликнулись не только учреждения и торговые организации, предприниматели, входящие в торговый комплекс, но и предприниматели со всего города, простые горожане. Здесь же, на рынке было организовано плетение маскировочных сетей. В тот день к отправке было готово примерно около 100 мешков с готовыми сетками. Всего свыше тысячи квадратных метров. Спасибо всем, кто не жалея свободного времени плел их. Каждый квадратный метр — возможно, еще одна спасенная жизнь».

Ришат Галеев, председатель отделения