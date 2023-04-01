Ученые УУНиТ обсудили дальнейшие шаги в создании объединенного вуза

Ученые Уфимского университета науки и технологий обсуждали наиболее оптимальные модели слияния бывших вузов – УГАТУ и БашГУ. В течение четырех дней в учебном корпусе проходила стратегическая сессия, в рамках которой преподаватели делились на группы и предлагали свое видение дальнейшего слияния. С момента официального создания объединенного университета прошло полгода. И сейчас завершен только один из этапов – интеграция административно-управленческого персонала.

Стратегическая сессия – это своеобразная игра. Ее участники в этом случае – преподаватели, от действий которых во многом зависит будущее университета. По условиям встречи, коллективы должны объединиться в группы по своим научным направлениям и представить варианты, каким они видят формирование того или иного института или кафедры. Разработка новой модели организационной структуры – один из ключевых вопросов, стоящих в ходе слияния УГАТУ и БашГУ.

Конечно, мы создаем новые образовательные программы, продукты для наших студентов, стараемся использовать те ресурсы, которые были и там, и там. Вообще все нацелено на то, чтобы студентам и обучающимся создать наиболее комфортные условия. Ильдус Шарафуллин, директор физико-технического института УУНиТ, руководитель лаборатории дизайна новых материалов Евразийского НОЦ

Несмотря на изначальные отличия между БашГУ и УГАТУ – классическим и техническим университетом, в их структуре оказалось около 20% смежных направлений подготовки. И какая судьба ждет их в рамках нового УУНиТ, во многом зависит от самих коллективов.

Образовательные программы идут по одному направлению подготовки, но профиль разный. Например, по материаловедению у нас больше про металлы, а в БГУ больше про неметаллы – про керамику. Т.е. это про разные области знания, потому что занимаются разными направлениями исследований. Евгений Парфёнов, заведующий кафедрой материаловедения и физики металлов УУНиТ

Работа по созданию объединенного университета в качестве одного из главных проектов Евразийского НОЦ проводилась в течение трех лет. При этом сейчас фактически прошел лишь первый этап – был создан новый административный блок.