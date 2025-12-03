В Уфе осудили двух угонщиков «ВАЗа»

В Калининском районном суде вынесли приговор двум ранее судимым местным жителям. Они  признаны виновными в неправомерном завладении автомобилем.

Фото №1 - В Уфе осудили двух угонщиков «ВАЗа»

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, в сентябре текущего года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали автомобиль «LADA ВАЗ 211540» с парковки. В тот же день они были задержаны сотрудниками полиции.

Мужчины признали свою вину. Суд назначил им наказание по совокупности приговоров. Один фигурант приговорен к 3 годам, а второй — к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

