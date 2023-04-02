Из-за паводка продлили ограничение транспорта для некоторых районов Башкирии

В двух районах республики продлили ограничения для транспорта из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Из-за подъема уровня рек ограничение продлевается на следующих участках: на южном обходе села Иглино с 4,4 по 4,55 километр до 18:00 5 апреля. Объехать участок можно по трассе Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка. Также ограничение действует на подъезде к деревне Набережный в Бижбулякском районе на 1,9 километре до 18:00 10 апреля. Объезд осуществляется через села Аитово и Боголюбовка.