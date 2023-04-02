Глава Башкирии Радий Хабиров подвел итоги первых субботников в регионе

«Спасибо всем, кто вышел на уборку своих городов и сел. Впереди у нас еще несколько субботников и ежегодная акция "Зеленая Башкирия". Она пройдёт 29 апреля и 13 мая. Высадим более 24 тысяч деревьев, сформируем 48 новых тематических аллей», — рассказал Радий Хабиров.