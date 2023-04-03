Представители Башкирии вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лига лекторов»

В полуфиналах Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» за выход в заключительный этап соревнуются восемь участников из Башкортостана. Это тележурналист Кристина Книга, преподаватели БГПУ Галия Гильманова и Екатерина Детинина, а также замуправляющего Башкирским отделением «Сбербанка» Ян Хуторянский.
В Казани они выступают со своими материалами, где их оценивает компетентное жюри. Также в полуфинале участвуют школьники и студенты из Башкортостана.
Организатором выступает общество «Знание». Призеры и победители получат денежные призы на реализацию своих просветительских проектов.