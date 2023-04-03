В Башкирии поддержат инициативы ветеранов боевых действий по созданию новых батальонов

В Башкирии предложили создать новые добровольческие батальоны. С такой инициативой выступили ветеранов боевых действий. Как сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, республика поддержит данное предложение.

Фото №1 - В Башкирии поддержат инициативы ветеранов боевых действий по созданию новых батальонов

Известно, что более 600 жителей Башкирии приняли решение вступить в добровольческие батальоны имени Даяна Мурзина, «Северные амуры» и отдельную разведывательную роту в составе этих формирований «Ватан».

«По инициативе наших граждан создан общественный штаб по формированию новых башкирских батальонов — имени Даяна Мурзина, „Северные амуры“, в состав которых также войдёт отдельная разведрота „Ватан“. Сегодня очень активно идут наши граждане, которые хотят служить и вступают в ряды этих добровольческих батальонов. Главой Республики Башкортостан поставлена задача всем структурам максимально поддержать эту инициативу. Уже более 600 граждан написали заявления, чтобы войти в состав этих батальонов. На этой неделе планируется подвести промежуточный итог для того, чтобы уже сформировать эти батальоны и готовить их, чтобы они уже могли пойти служить в зону специальной военной операции»

Андрей Назаров, премьер-министр РБ

Назаров отметил, что правительство обеспечит финансирование батальонов, а их обмундированием будет заниматься Администрация Главы РБ. 

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