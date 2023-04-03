В Башкирии поддержат инициативы ветеранов боевых действий по созданию новых батальонов

В Башкирии предложили создать новые добровольческие батальоны. С такой инициативой выступили ветеранов боевых действий. Как сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, республика поддержит данное предложение.
Известно, что более 600 жителей Башкирии приняли решение вступить в добровольческие батальоны имени Даяна Мурзина, «Северные амуры» и отдельную разведывательную роту в составе этих формирований «Ватан».
Назаров отметил, что правительство обеспечит финансирование батальонов, а их обмундированием будет заниматься Администрация Главы РБ.