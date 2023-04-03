В Башкирии поддержат инициативы ветеранов боевых действий по созданию новых батальонов

«По инициативе наших граждан создан общественный штаб по формированию новых башкирских батальонов — имени Даяна Мурзина, „Северные амуры“, в состав которых также войдёт отдельная разведрота „Ватан“. Сегодня очень активно идут наши граждане, которые хотят служить и вступают в ряды этих добровольческих батальонов. Главой Республики Башкортостан поставлена задача всем структурам максимально поддержать эту инициативу. Уже более 600 граждан написали заявления, чтобы войти в состав этих батальонов. На этой неделе планируется подвести промежуточный итог для того, чтобы уже сформировать эти батальоны и готовить их, чтобы они уже могли пойти служить в зону специальной военной операции»

Андрей Назаров, премьер-министр РБ