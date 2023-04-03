В Башкирии в 2023 году обустроят 65 общественных пространств в городах

В текущем году обустроят 65 общественных пространств в 10 городах Башкирии. Информацию подтвердила и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова на совещании в Правительстве РБ.

В обустройство объектов включены Туймазы, Салават, Октябрьский, Стерлитамак, Ишимбай, Дюртюли, Янаул и другие. В некоторых городах основательно займутся созданием парковок и облагородят аллеи.

В нескольких населенных пунктах предусмотрены работы с памятниками и освещением. В Стерлитамаке продолжается формирование набережной на реке Стерля, которая много лет была в запущенном состоянии. Работы на набережной планируются и в других городах.