В Башкирии по некоторым маршрутам увеличили количество вагонов в электричках

До шести вагонов увеличили составы поездов по маршрутам № 6413 Улу-Теляк (отправляется в 05:42) – Уфа (07:21 – 07:29) – Кандры (прибывает в 10:14), № 6417 Улу-Теляк (отправляется в 06:51) – Уфа (прибывает в 08:29), № 6403 Улу-Теляк (отправляется в 15:11) – Уфа (прибывает в 16:52), № 6404 Уфа (отправляется в 07:58) - Улу-Теляк (прибывает в 09:41), № 6410 Уфа (отправляется в 17:53) – Урман (прибывает в 19:21).